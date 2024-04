Marianna Schreiber dała się poznać widzom i internautom, gdy kilka lat temu wystąpiła w programie "Top Model". Potem próbowała swoich sił w polityce, zakładając własne ugrupowanie a od pewnego czasu walczy na ringu.

Marianna Schreiber dzieli się swoimi kolejnymi pomysłami i osiągnięciami w sieci. Nie stroni też od szczerych wyznań. Tak było, gdy media obiegła informacja o tym, że rozstaje się z mężem. Łukasz Schreiber ogłosił to podczas wywiadu radiowego. Okazało się, że Marianna nic o tym nie wie i podobnie, jak inni dowiedziała się o tym właśnie z mediów.

Marianna Schreiber pozuje w mundurze

Niedawno okazało się, że influencerka i prawie już była żona posła PiS wstąpiła do wojska. Wcześniej, choć próbowała zrobić to ponad 30 razy, nie udawało się. Teraz będzie mogła zrealizować swoje marzenie. Z tej okazji na swoim Instagramie zamieściła zdjęcie, na którym pozuje w mundurze i w towarzystwie córki.

Miłość, która zawsze na mnie czeka. Cudownie być mam - napisała pod zdjęciem Schreiber.

Internauci szybko dopatrzyli się jednego dosyć kontrowersyjnego ich zdaniem szczegółu.

Internauci zwrócili uwagę na zęby Marianny Schreiber

Okazuje się, że Marianna Schreiber ma na zębach cyrkonie. Zwrócili jej na to uwagę i zastanawiali się, czy oby na pewno regulamin wojska na to pozwala.

Regulamin ogólny żołnierza nie pozwala na te cekiny w zębach, czy jak to tam się nazywa, która jednostka pozwala na takie rzeczy?", "Masz jakieś cyrkonie na zębach? To jest na stałe? - pytał jeden z obserwatorów.

Marianna nie odpowiedziała na ten komentarz. Wcześniej jednak odpisała innej internautce.

Przepraszam, że takie pytanie pod tak pięknym zdjęciem, ale już jakiś czas temu się zastanawiałam czy Ty masz jakieś “cyrkonie” na zębach? To jest na stałe? - zapytała obserwatorka.

Spokojnie - pytaj o co chcesz. To są diamenciki. Można je spiłować, aby zdjąć ale nie planuję póki co- odpowiedziała jej Marianna.