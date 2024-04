Sława Przybylska ma 91 lat i nadal koncertuje. To jedna z najbardziej znanych i uznanych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Szlagiery, które wyśpiewała, i które do dziś nuci wiele osób to "Galapagos", "Batumi", czy "Taka jestem zakochana" oraz "Pamiętasz była jesień".

Sława Przybylska miała wypadek

Niedawno podczas występu Sławy Przybylskiej doszło do poważnego wypadku. Wokalistka potknęła się i upadła na scenie. Konieczne było wezwanie pogotowia. Mimo wypadku Sława Przybylska dokończyła swój występ.

Niestety kolejne występy ze względu na jej stan zdrowia musiały zostać odwołane. Okazuje się, że przerwa w koncertowaniu posłużyła 91-letniej piosenkarce do tego, by poćwiczyć i zadbać o formę.

Jak czuje się Sława Przybylska?

Pani Sława codziennie ćwiczy. Robi plank deskę rano i wieczorem po 10 minut. Do tego robi też brzuszki. Obciąża brzuch 10 kilogramami i robi spięcia mięśni. Do tego oczywiście spaceruje i robi kilka kilometrów dzienni - powiedział w rozmowie z "Faktem" agent piosenkarki - Krzysztof Rydzelewski.

Zdradził, że pani Sława nie zamierza rezygnować z występów. Kiedy ponownie pojawi się na scenie?

4 kwietnia pani Sława śpiewa w Kutnie, potem 13. w Kalinowym Sercu w Warszawie, następnie 17 kwietnia jest Pruszków, a 24. w Bielsko-Biała, no i już układamy grafik na maj - mówi menadżer.