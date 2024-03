Po raz pierwszy o tym, co się u niej dzieje Małgorzata Opczowska poinformowała na początku marca. "Miałam stan zapalny barku i zwapnienia, które powodowały straszny ból. Za mną seria zastrzyków i intensywne leczenie. Przede mną jeszcze trochę czasu z ręką w temblaku" - napisała na na Instagramie.

Małgorzata Opczowska musi się rehabilitować

Teraz była prezenterka TVP opowiedziała więcej o swoich problemach ze zdrowiem. Czuje się już lepiej, ale musi chodzić często na rehabilitację. "Mam jeszcze zabiegi u specjalisty. Jednak to nie wszystko od razu. Przy takim bólu nie da się wykonywać pewnych czynności, a to prawa ręka. Kiedy byłam w najgorszym stanie, nie mogłam nawet sama umyć zębów, ani się uczesać, ale mój mąż stanął na wysokości zadania i pomagał mi uporać się z nawet najprostszymi czynnościami - powiedziała w "Fakcie".

Małgorzata Opczowska o dwóch tygodniach potwornej męki

Ostatnie tygodnie były dla Małgorzaty Opczowskiej trudne. Nie miała nawet za dużo czasy by myśleć o zwolnieniu z TVP. Choć ma nową propozycję pracy w TV Republika, na razie nie może jej przyjąć, bo obowiązuje ją okres wypowiedzenia z TVP. Skupia się na swoim zdrowiu i bliskich.

"Miałam dwa tygodnie potwornej męki. Lekarz mówił, że to jest ból na tym samym poziomie co rodzenie kamieni nerkowych. U mnie ten najsilniejszy ból utrzymywał się ponad tydzień, dzień i noc. Wcale nie spałam, tylko wyłam z bólu. Bolało mnie albo bardzo, albo jeszcze bardziej. Nie było pozycji, w której czułabym się komfortowo. Nie życzę tego nikomu" - powiedziała Małgorzata Opczowska w wywiadzie.

To nie koniec problemów Małgorzaty Opczowskiej. Jej mama i babcia trafiły niedawno do szpitala. - "Na szczęście mama wróciła do siebie, a u babci z racji wieku ta rekonwalescencja trwa nieco dłużej. Ostatnio obchodziliśmy 95. urodziny babci, cieszę się, że mogliśmy trochę z nią świętować" - powiedziała w rozmowie z "Faktem".

Co dalej z pracą Małgorzaty Opczowskiej?

Pracę w TVP stracił też niedawno jej mąż Jacek Łęski. "Próbujemy sobie jakoś z tym radzić. Wzajemnie się wspieramy i szukamy rozwiązań. Jego sprawy związane z Telewizją Polską też się toczą, więc na razie nie wypowiadamy się na ten temat. Z czasem powiemy, co dalej planujemy" - stwierdziła Małgorzata.