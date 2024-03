Oscary 2024 już za chwilę. Jedni wyjdą z gali z wymarzoną statuetką, inni opuszczą ją tylko a może aż jako "nominowany przegrany". Tradycją jest, że część z nich, głównie tych, którzy walczyli o Oscara w kategoriach za reżyserię i role aktorskie otrzyma sławną torbę z prezentami.

Oscary 2024. Ile będzie kosztowała oscarowa torba?

Ile w tym roku będzie wynosiła jej wartość i co znajdzie się w środku?

Oscarowe torby a dokładnie to, co znalazło się w środku budzi wiele emocji. Często to dosyć oryginalne prezenty. Okazuje się, że tegoroczni sponsorzy przygotowali dla uczestników Oscarów 2024 upominki o wartości 178 tys. dolarów. Taka będzie wartość każdej oscarowej torby.

W tym roku za ich przygotowanie upominku o wiele znaczącej nazwie "Everyone Wins", co po polsku oznacza "Wszyscy wygrywają" zajęła się firma Distinctive Asset. Jak wynika z informacji zebranych przez portal buzzfeed.com znajdzie się w nim wiele drogich, ale też ekstrawaganckich z punktu widzenia zwykłego widza prezentów.

Oscary 2024. Jakie upominki otrzymają gwiazdy?

Obdarowani znajdą w torbie napój Poppi, którego wartość to 9 dolarów. To jeden z najtańszych prezentów dla gwiazd Oscarów 2024, ale też jeden z 29, które nie kosztują więcej, niż 100 dolarów. Pozostałe to m.in. Kostka Rubika, czy Bagceit - podstawka pod torbę. Jeśli gwiazda jest fanką zwierząt z pewnością ucieszy się z organicznej karmy za 65 dolarów dla swoich pupili.

Hitem tegorocznej torby, o którym z pewnością będzie się mówiło, jest roślinny cukier leśny wytwarzany z wody klonowej. Wartość "Sagar", bo taką nazwę nosi produkt, to "jedynie" tysiąc dolarów. W torbie oscarowej nie zabraknie też czegoś dla ducha. Tegoroczni nominowani będą mogli skorzystać z sesji u doradców zajmujących się snem a także "kąpieli" w dźwiękach mis i gongów.

Oscary 2024. Ile kosztuje najdroższy prezent, który otrzymają nominowani?

Tym, co wzbudza największe emocje w kontekście torby prezentowej, są rzecz jasna te najdroższe upominki. Podczas gali Oscarów 2024 ten "tytuł" powędruje do zabiegu oferowanego przez firmę Cynosure. Zabieg nakłuwania twarzy poprawiający cerę, który otrzymają gwiazdy, wyceniony został na 10 tys. dolarów.

Drugą "najdroższą" rzeczą jest nadzór budowlany nad nowym projektem budowlanym lub przebudową domu oferowany przez firmę Maison Construction. Specjaliści życzą sobie za taką usługę 25 tys. dolarów. W tej samej cenie w torbie oscarowej znalazł się prywatny seans hipnozy i czytania w myślach wykonany przez mentalistę Carla Christmana.

Najdroższym prezentem Oscarów 2024 jest natomiast trzydniowy pobyt w prywatnym domku w górach w Szwajcarii. Wśród aktywności, którym może się podczas wyjazdu oddać gwiazda jest szusowanie na nartach. Chalet Zermatt Peak udostępnia lokum nie tylko samemu obdarowywanemu, ale i jego dziewięciu znajomym. Ta niespodzianka to koszt 50 tys. dolarów.