Media obiegła wiadomość o tym, że Magda Mołek rozwodzi się z mężem. Prezenterka zamieściła w sieci oświadczenie, w którym poinformowała o rozstaniu i zaapelowała o "uszanowanie tego trudnego momentu".

Uprzedzając ewentualną medialną burzę, w trosce o spokój moich dzieci i najbliższych, chcę Was poinformować, żemusiałam podjąć decyzję o rozwodzie z moim mężem. Proszę o uszanowanie tego trudnego momentu - napisała.

Jak Magda Mołek poznała pierwszego męża?

Zanim Magda Mołek została żoną Macieja Taborowskiego, powiedziała "tak" Danielowi Lewczukowi. Poznała go tuż po rozstaniu z Remigiuszem Maścianicą. To on namówił ją na przeprowadzkę do Warszawy i pracę w stolicy. Choć przez pewien czas para uchodziła za jedną z bardziej dobranych, Maścianica odszedł od Mołek i związał się z Sandrą Walter, czyli córką twórcy stacji TVN.

Mimo, że związek Magdy był przeszłością, ona szybko znalazła nową miłość, Zainteresował się nią właśnie Daniel Lewczuk. Plotki głoszą, że zdobył jej numer od Anny Zejdler. Zadzwonił, bo rzekomo chciał zorganizować pomoc dla pewnej dziewczyny. Spotkanie szybko przerodziło się w randkę.

Magda Mołek o pierwszym mężu: Poznałam go przez maile

Nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego poszłam. Może mi się nudziło? [...] Ale nie żałuję ani minuty spędzonej z Danielem. [...] On nie był sobą, spiął się, napuszył, chciał mi zaimponować. Oczywiście bez przerwy opowiadał o sobie - tak Mołek wspominała swoje spotkanie z Danielem.

Po sześciu miesiącach Magda Mołek i Daniel Lewczuk byli już małżeństwem.

Nikt nigdy nie przekonał mnie do siebie w tak krótkim czasie i w tak dziwnych okolicznościach. Daniel był na kontrakcie w Moskwie, ale przylatywał raz w miesiącu na weekend, podczas którego spędzaliśmy ze sobą 24 godziny, tylko we dwoje. A potem wyjeżdżał i... nie dzwonił. [...] Poznałam go przez maile - opowiadała Mołek w jednym z wywiadów.

Dla kogo Magda Mołek rozstała się z Danielem Lewczukiem?

Cztery lata później okazało się, że ta miłość nie przetrwała próby czasu. Magda na nartach poznała Remigiusza Kasztelnika.

Remigiusz zostawił dla mnie swoją dziewczynę. To była dla mnie trudna sytuacja. Wiem, co się czuje, bo mnie też ktoś kiedyś zostawił dla innej. Wiem też, jak to jest, gdy wszystkie oczy skierowane są na tę drugą kobietę - mówiła.

Magda Mołek rozwiodła się z Danielem, ale jej związek z Remigiuszem również się zakończył. Sześć lat od rozwody z pierwszym mężem została żoną Macieja Taborowskiego. Teraz ogłosiła, że się rozwodzą. Owocem tego związku jest dwóch synów.

Kiedy zmarł Daniel Lewczuk?

Pierwszy mąż Magdy Mołek zmarł 1 sierpnia 2023 roku. O jego śmierci poinformował Klub Przedsiębiorczości za pomocą mediów społecznościowych i portalu LinkedIn.

"Z wielkim smutkiem informujemy, że wczoraj zmarł Daniel Lewczuk — jeden z ekspertów naszego Klubu, nasz mentor, przyjaciel i wspaniały człowiek. Daniel był ekspertem executive search, inwestorem w start-upach, mentorem i aniołem biznesu dla spółek na wczesnym etapie rozwoju. Był również autorem bestsellerowej książki pt. "4 pustynie", w której opisał swój niewiarygodny wyczyn ultramaratoński — przebiegnięcie 4 najtrudniejszych pustyni świata" - napisano.

"Obecnie był w trakcie pisania kolejnej książki, a we wrześniu miał być jednym z mentorów podczas naszego zjazdu dla Klubowiczów... Daniela zapamiętamy jako serdecznego przyjaciela i niezwykłego wojownika, który zawsze był gotowy do pomocy. Składamy najszczersze kondolencje dla rodziny Daniela oraz jego bliskich. Daniel, spoczywaj w pokoju." - czytamy we wpisie.