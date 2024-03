Kamil "Budda" Labudda, jest znanym polskim youtuberem. Już niebawem na sklepowe półki trafią jego napoje energetyczne oraz bezalkoholowe sygnowane jego nazwiskiem.

Okazuje się, że to nie jedyna akcja, jaką planuje youtuber. Zapowiedział, że już niebawem będzie chciał rozdać pieniądze. Jaka to będzie kwota?

Budda planuje gigantyczną akcję. Komu i ile pieniędzy chce rozdać?

Budda swoją karierę w sieci zbudował na pasji do motoryzacji. Regularnie pojawia się w mediach społecznościowych i przy okazji rozwija inne biznesy. Za tym, co robi, idą finansowe zyski. Youtuber za swoją pracę pozyskuje całkiem niezłe sumy pieniędzy. Teraz tym, co zarabia chce podzielić się ze swoimi fanami. Zapowiedział, że rozda 2 mln złotych.

W kwietniu będą pierwsze puchy dla was. Mogę wam powiedzieć przedpremierowo, że będzie dla was gigantyczna akcja na całą Polskę. Wręcz ja nie widziałem przynajmniej takiej akcji nigdzie na świecie. Będziecie mieli do wygrania milion złotych dla osób niepełnoletnich i milion złotych dla osób pełnoletnich - powiedział na nagraniu zamieszczonym na Tik Toku.

Budda wrzucił do puszki WOŚP 100 tys. zł

To nie pierwszy raz, gdy Budda zdecydował się na taki gest. Już wcześniej rozdawał samochody, a do domu dziecka podrzucił skrzynkę z kwotą 100 tys. zł. Głośno zrobiło się o nim, gdy przebrany za starszego mężczyznę podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wrzucił do puszki 100 tys. zł w gotówce.

