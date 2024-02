Agata Młynarska to jedna z bardziej rozpoznawalnych prezenterek w polskim show-biznesie. Przez wiele lat związana była ze stacjami TVP i Polsat, od pewnego czasu współpracuje TVN. Prywatnie prezenterka jest mamą dwóch synów - Stanisława oraz Tadeusza.

To owoce związku prezenterki z historykiem Leszkiem Kieniewiczem. Para była razem przez 10 lat, ale się rozstała. Obecnie Młynarska jest w szczęśliwym związku z przedsiębiorcą Przemysławem Schmidtem.

To właśnie temu drugiemu poświęciła najnowszy wpis na swoim Instagramie. Okazuje się, że jej młodsza latorośl skończyła właśnie 35 lat.

Kim jest Tadeusz Kieniewicz, syn Agaty Młynarskiej?

Agata Młynarska specjalnie z tej okazji poleciała do Los Angeles. To właśnie tam mieszka i pracuje Tadeusz. Jest operatorem i robi karierę w branży filmowej. Prezenterka często wspominała, że stało się to jego pasją, gdy otrzymał w prezencie kamerę. Tadeusz realizował już m.in. projekty z Ewą Farną, czy znanymi markami.

Tadeusz Kieniewicz, bo tak ma na nazwisko syn Młynarskiej, komponuje również muzykę i wspina się po skałach. Jego żoną jest niejaka Sylwia.

Agata Młynarska chwali się synem. "Ma rację Wojtek Dziadek"

"Tadeusz skończył 35 lat. Chcieliśmy być wszyscy razem z jego żoną i przyjaciółmi w wyjątkowym miejscu. Bo Tadzio jest wyjątkowy... Wkrótce na festiwale filmowe trafi film z jego zdjęciami. Życzę ci, Tadziu, żeby miłość do ludzi, życia i sztuki niosła cię ku szczęściu rozumianemu, jak tylko ty chcesz i wiesz. Leć przed siebie i pamiętaj, że zawsze możesz wrócić - pomidorowa, naleśniki i mama czekają. Zawsze" - napisała na Instagramie Agata Młynarska.

Okazuje się, że specjalnie z tej okazji dumna mama zrobiła portugalskie babeczki budyniowe, czyli pastéis de nata.

"Spełnić marzenie syna, to wielka frajda! 35 #pastelesdenata na 35 urodziny Tadeusza. Taki był plan i został zrealizowany w Lizbonie według życzenia. Ma rację Wojtek Dziadek..., bo nie ma jak u mamy!" - czytamy pod zdjęciem.