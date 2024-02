Matylda Damięcka zamieszcza w sieci grafiki i rysunki, którymi komentuje to, co dzieje się w polityce i w kraju. Czasem są to ilustracje okolicznościowe.

Tak było po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. Rysunkami odniosła się też do wyborów wygranych przez opozycję. Teraz zamieściła kilka rysunków z okazji 14 lutego, czyli Walentynek.

Reklama

Jej grafiki pokazują różne oblicza miłości. Zarówno tę szczęśliwą, jak i skomplikowaną.

Co znalazło się na walentynkowych grafikach Matyldy Damięckiej?

Na jednej z nich Damięcka zamieściła dwa imiona, które kojarzą się dosyć mocno z miłością. Chodzi o Romea i Julię. Utworzyła z nich nowe pary imion. Pokazała w ten sposób, że to uczucie może połączyć zarówno mężczyznę i kobietę, jak też dwie kobiety lub dwóch mężczyzn. Dodała do nich haschtag "popielec".

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Fani nie omieszkali zamieścić pochlebnych komentarzy na temat tego, co zamieściła Damięcka.

Jak zawsze w punkt, jak zawsze celnie; Za talent i wprawianie mnie w dobry humor KOCHAM PANI TALENT najbardziej na świecie! Szczęśliwości życzę; Piękne te grafiki. Masz niespotykany talent do trafiania w sedno - pisali.