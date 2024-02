W poniedziałek wieczorem Pałac Buckingham przekazał ważne informacje o stanie zdrowia króla Karola III. Okazało się, że monarcha, który niedawno był w szpitalu w związku z dolegliwościami spowodowanymi powiększoną prostatą, cierpi na nowotwór.

Na co choruje król Karol III?

Pałac Buckingham nie sprecyzował, jakiego rodzaj nowotwór wykryto u króla. Wyjaśniono jedynie, że jest to odrębna sprawa od powiększonej prostaty, z powodu której 75-letni Karol pod koniec stycznia był przez cztery dni w szpitalu.

Na wieść o tym książę Harry, który na co dzień razem z rodziną mieszka w Kalifornii, przyjechał do Wielkiej Brytanii, żeby spotkać się z ojcem. Tu warto przypomnieć, że Harry jest skonfliktowany z rodziną królewską. W swojej biografii ujawnił wiele nieprzyjemnych informacji na temat Windsorów. Także np. film dokumentalny o nim i o Meghan Markle nie stawiał brytyjskiej rodziny królewskiej w dobrym świetle.

Chłodna atmosfera na spotkaniu Karola III i Harry'ego?

Spotkanie Karola III, jego żony Kamili oraz księcia Harry'ego odbyło się w rezydencji Clarence House. Jak donosili dziennikarze, trwało zaledwie 45 min. Fotoreporterzy zrobili zdjęcia królowi i jego małżonce, gdy odjeżdżali z Clarence House - obydwoje uśmiechali się i machali do poddanych. Pojawiły się informacje, że powitanie pary królewskiej z księciem nie należało do gorących.

Książę Harry pierwszy raz od śmierci królowej Elżbiety II w 2022 roku rozmawiał twarzą w twarz z Karolem i Kamilą. Co prawda był na koronacji, ale nie mieli okazji do tego, by zamienić ze sobą kilka słów na osobności.

Czy dojdzie do spotkania Harry'ego i Williama?

Nic nie zapowiada też, że brat Harry'ego, czyli książę William, ma zamiaru z nim się spotkać. "The Times" donosi, że książę Walii skupia się teraz przede wszystkim na pracy i opiece nad dochodzącą do siebie po operacji żoną oraz trójką dzieci. Jest również zaniepokojony chorobą Karola III.

Jak informuje "The Mirror", książę Harry chce zostać w Wielkiej Brytanii przez kilka dni. Ma ochotę naprawić stosunki z rodziną, ale może to okazać się więcej niż trudne. Meghan Markle ma wspierać męża w jego dążeniach do ocieplenia tych relacji.