Taylor Swift zdobyła dwie z sześć statuetek, do których była nominowana. Wykonawczyni hitu "Blank Space" po raz czwarty w karierze zdobyła Grammy w kategorii "album roku", co do tej pory nie udało się nikomu innemu. Dziękując za wyjątkowe wyróżnienie dla krążka "Midnights", artystka zszokowała wszystkich swoich wielbicieli. Znana z zamiłowania do niespodzianek piosenkarka ogłosiła bowiem, że już 19 kwietnia ukaże się jej nowa płyta, pt. "The Tortured Poets Department".

Taylor Swift zignorowała Céline Dion

Nie uszło uwadze mediów, że Taylor Swift niegrzecznie potraktowała Céline Dion i zignorowała ją prawie na scenie. Nie uszło to uwadze fanów, którzy dali wyraz swojej dezaprobacie w mediach społecznościowych. Rozemocjonowana Taylor Swift wpadła na scenę, obejmowała stojących tam ludzi. Od Céline Dion wzięła statuetkę i natychmiast się od niej odwróciła. Kanadyjska gwiazda usunęła się skromnie na bok. Wiadomo jednak, że za kulisami gali panie miały okazję porozmawiać i wymienić się uściskami.

Pojawienie się Céline Dion w Crypto.com Arena wywołało entuzjazm publiczności. Były długie owacje na stojąco. Artystka cierpi na zespół sztywności uogólnionej, chorobę zwaną też syndromem sztywnego człowieka. To bardzo rzadka choroba, bolesna i nieuleczalna.

W maju 2023 roku ogłoszono, że wszystkie koncerty z zaplanowanej na 2023 i 2024 rok trasy koncertowej Céline Dion pt. "Courage World Tour" zostają odwołane. W jej ramach artystka miała odwiedzić m.in. Polskę i zagrać w Łodzi i Krakowie.