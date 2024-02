Politycy lubią błysnąć cytatem podczas wystąpienia. Chętnie chwalą się znajomością klasyków. Mateusz Morawiecki stawia na współczesność i kulturę popularną.

Reklama

Morawiecki o piosenkarce z Ciechanowa

Były premier w ramach przygotowania do kampanii w wyborach samorządowych zjawił się w Ciechanowie. Postanowił w dość nietypowy sposób zaskarbić sobie sympatię ludzi stamtąd. Wspomniał więc o sławnej piosenkarce, która pochodzi właśnie z tego miasta.

Chciałem zacząć troszeczkę inaczej. Wiem, że z waszego miasta, z waszej ziemi pochodzi pani Dorota Rabczewska, słynna Doda. Muszę powiedzieć, że naprawdę ma kawał głosu, bardzo pięknie śpiewa. Ja lubię jej piosenki. Moja córka bardzo intensywnie mnie edukuje w tym zakresie. Proszę się nie bać, nie będę śpiewać - powiedział polityk, budząc aplauz publiczności.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Mateusz Morawiecki wykorzystuje piosenkę Dody

Niedawno słyszałem jedną z jej piosenek, w której uderzyła mnie pewna fraza - stwierdził polityk. Potem przypomniał słowa z utworu "Nie daj się".

Prosto ludziom w oczy patrz/ Niewielu ma odwagę/ Pozorami kryją twarz - recytował.

Chciałbym też, żebyście państwo mogli ludziom patrzeć prosto w oczy, głowę nosili wysoko, niezależnie od tego, jaki był werdykt 15 października, niezależnie od tego, że potem 13 grudnia koalicja się dogadała i to oni teraz rządzą - opowiadał Morawiecki.

Mateusz Morawiecki nawołuje do odwagi

Nie bójmy się. Zresztą piosenka, o której mówię, chyba ma taki tytuł, jeśli dobrze pamiętam. "Nie daj się", prawda? A więc nie dajmy się. Nie dajmy się podzielić. Nie dajmy się zmanipulować. Nie dajmy się zastraszyć - mówił ze sceny.

Fanem Dody jest też prezydent Andrzej Duda. Klika lat temu wokalistka podała mu kawałek tortu podczas pewnej imprezy. Była wtedy w bardzo odważnym kostiumie, co zrobiło wrażenie na głowie państwa. Tak opowiadała o tamtym spotkaniu.

- Na 25-lecie "Super Expressu" miałam swój recital. No chyba wiadomo, jak ja występuję, jak ja się ubieram i że nie jest to styl sióstr zakonnych. I był tam również zaproszony prezydent - powiedziała w wywiadzie z Krzysztofem Stanowskim. I potem był krojony tort, więc ja w swoim stroju roboczym ten tort mu wręczyłam. Więc sorry, że nie umiem chodzić tyłem. Normalnie odwróciłam się i poszłam z powrotem na backstage - zdradziła Stanowskiemu.