Zgodnie z decyzją sądu, bezstronny i neutralny przedstawiciel prawny będzie czuwać nad tym, by Alain Delon miał zapewnioną odpowiednią opiekę medyczną. Sędziwy aktor będzie mieć też ograniczone możliwości, jeśli chodzi o czynności prawne, czyli np. nie może zarządzać swym majątkiem i sprzedać nieruchomości. Zastosowane rozwiązanie jest krótkoterminowym środkiem ochronnym i ma obowiązywać przez rok. Alain Delon mieszka obecnie w szwajcarskiej posiadłości. Od 1990 r. ma szwajcarskie obywatelstwo.

Dzieci Alaina Delona już walczą o spadek

Francuski gwiazdor ma trójkę dzieci. W 1964 roku Alain Delon ożenił się z aktorką Nathalie Delon, którą poznał dwa lata wcześniej w nocnym klubie w Paryżu. Byli małżeństwem do 1969 roku. W 1964 r. urodził się ich syn, Anthony. Ze związku z holenderską modelką Rosalie van Breemen, który trwa do 2001 roku, Delon ma córkę Anouchkę Delon (ur. 1990) oraz Alaina-Fabiena Delon (ur. 1994).

Najstarszy syn Alaina Delona, Anthony, oskarżył przyrodnią siostrę Anouchkę, że ukrywa zły stan zdrowia ojca i zaniedbuje go. Opowiedział o tym w wywiadzie dla "Paris-Match". Informacje potwierdził młodszy syn Delona, Alain-Fabien, który oskarża Anouchkę o utrudnianie kontaktów z ojcem mieszkającym obecnie w Szwajcarii.

Francuskie media pełne są wypowiedzi i wzajemnych oskarżeń dzieci aktora. Przypuszcza się, że nie chodzi tylko i wyłącznie o troskę i miłość do ojca. W grę wchodzi bowiem jego pokaźny majątek.

Po śmierci aktora jego synowie, Anthony i Alain-Fabien mają dostać po 25 proc. jego majątku, natomiast Anouchka odziedziczy resztę, czyli 50 proc. Córka jest ulubienicą aktora, jego stosunki z synami, zwłaszcza z najstarszym, układały się zdecydowanie gorzej.

Dzieci Alaina Delona oskarżają się wzajemnie

Anouchka walczy jak lew np. złożyła skargę przeciwko swojemu bratu Anthony'emu za "zniesławienie", "oszczerstwo", "groźby" i "nękanie". Bracia twierdzą, że siostra jest nastawiona tylko na zysk, zostawiła ojca samego sobie i przez nią Alain Delon rozważa nawet samobójstwo.

Z kolei była już opiekunka aktora, Japonka Hiromi Rollin, oskarża jego dzieci, że przestały dbać o jego leczenie, przez co znacznie podupadł na zdrowiu. Rollin została w lipcu zwolniona z pracy w posiadłości Douchy, gdzie mieszkała z aktorem.

"Moje obawy potwierdziła Anouchka i jej prawnik. Powiedzieli, że przerwali leczenie pod koniec sierpnia. Życie Alaina jest w niebezpieczeństwie. Nie boję się powiedzieć, że grozi mu śmierć" – ostrzega Rollin w wywiadzie dla stacji RTL w czwartek.

Dzieci gwiazdora zareagowały na słowa Rollin, oskarżając ją, że stosowała wobec niego przemoc fizyczną i izolowała go od rodziny.

Alain Delon jest za eutanazją

Alain Delon doznał podwójnego udaru w 2019 roku. W wywiadach mówił niedawno, że starość i choroby są dla niego nie do zniesienia. Stwierdził, że jest za prawem do eutanazji. W Szwajcarii, gdzie mieszka, jest to prawnie usankcjonowane. Delon uważa eutanazję za "najbardziej logiczną i naturalną rzecz do zrobienia". W jednym z wywiadów w lokalnej telewizji powiedział, że "od pewnego wieku osoba ma prawo odejść spokojnie, bez przechodzenia przez szpitale, zastrzyki i resztę".

Alain Delon to ikona kina lat 60. i 70. Jego kariera rozkwitła w latach 60., a on stał się jednym z najbardziej znanych aktorów we Francji i na świecie. Urodził się 8 listopada 1935 roku w Sceaux we Francji. Zanim stał się aktorem, był m.in. na wojnie w Indochinach. Imał się też wielu zajęć, pracował m.in. jako kelner, akwizytor i portier.

Alain Delon zagrał w wielu znakomitych filmach, były to m.in. „Rocco i jego bracia” (1960), „L'Eclisse” (1962), „Lampart” (1963), „Le Samouraï” „(1967), „La Piscine” (1969), „Le Cercle Rouge” (1970), „Un flic” (1972) i „Monsieur Klein” (1976). Współpracował m.in. z Luchino Viscontim, Jean-Lucem Godardem, Jean-Pierre'em Melvillem, Michelangelo Antonionim i Louisem Malle.