Zofia Zborowska-Wrona spodziewa się drugiego dziecka. Z mężem, Andrzejem Wroną, wychowują już prawie trzyletnią córkę, Nadzieję. Niedawno aktorka pojawiła się w Teatrze 6. piętro, by uczcić 50-lecie pracy ojca, Wiktora Zborowskiego. Serwisowi Plejada.pl opowiedziała, jakim dziadkiem jest jej tata.

Jakim dziadkiem jest Wiktor Zborowski?

Takim internetowym. Jest fajnym dziadkiem, czułym dziadkiem. Im Nadzieja jest starsza, tym mają lepszy kontakt. Ale nie jest aż tak obecny może, jak ja bym chciała. Ale też tata ma już swoje lata, więc też mu to wybaczam - powiedziała.

Czego nauczył Zofię Zborowską jej tata?

Podkreśliła, że od ojca nauczyła się naprawdę wiele. Ma po nim poczucie humoru i dystans do świata. Zborowski przekazał jej także to, by kochać zwierzęta. Stwierdziła także, że tata nauczył ją, by szanować ludzi. Mówił, że jak się wspinasz po drabinie sukcesu, to żeby bardzo dobrze traktować wszystkich tych ludzi, których mijasz po drodze, bo będziesz też ich mijać, jak będziesz spadać z tej drabiny - opowiadała Zofia Zborowska.