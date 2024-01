Rośnie pula niesamowitych przedmiotów i usług, które można wylicytować w aukcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku jednym z największych przebojów może się okazać bardzo osobista pamiątka, która przekazała na rzecz WOŚP Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska przekazała dla WOŚP suknię ślubną

Trenerka i promotorka zdrowego stylu życiu podzieliła się w tym roku z Orkiestrą bardzo osobistą pamiątką. Na aukcję charytatywną Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała suknię ślubną, którą z okazji 10. rocznicy ślubu na uroczystość odnowienia przysięgi z Robertem uszył specjalnie dla Ani znany polski projektant Maciej Zień.

Uroczystość odbyła się w ub.r. we Włoszech, a przybyli na nią klubowi koledzy piłkarza, bliscy i znajomi pary, a także znani polscy celebryci. Suknia ślubna Camellia, w której wystąpiła wówczas Anna Lewandowska, a którą teraz przekazała na aukcję WOŚP to jeden z bestsellerowych projektów linii Bridal Macieja Zienia.

Uszyta jest z jedwabnej organzy ręcznie drapowanej i upinanej. Każdy element kreacji jest jedwabny, od odszyć, przez podszewki i wierzchnie warstwy. Suknia jest cięta na surowo i wykończona specjalnym impregnatem zabezpieczającym brzegi, a inspiracją do jej stworzenia była natura i motywy roślinne.

"Suknia ślubna to wyjątkowa i bardzo osobista rzecz. Często będąca spełnieniem marzeń, która w dniu ślubu staje się częścią nowej, pięknej historii. Tym bardziej cieszymy się, że suknia Camellia przyczyni się do uratowania marzeń wielu osób o powrocie zdrowia, a przy okazji przyniesie szczęście kolejnej pannie młodej. Do sukni dołączymy personalną dedykację ode mnie i Ani. Kreację dopasuję do nowej właścicielki, by w dniu swojego ślubu prezentowała się idealnie" – przekazał Maciej Zień.

Na ten moment za suknię Anny Lewandowskiej trzeba zapłacić na aukcji nieco ponad 2 tys. zł.