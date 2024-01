Joanna Krupa i Ewa Chodakowska prowadzą wspólnie program "Razem odNowa", gdzie starają się pomóc małżeństwom na nowo odkryć drzemiący w ich związku potencjał. W najnowszej rozmowie z portalem Dziennik.pl Krupa wyjawiła, jak współpracowało jej się z Ewą, a także poruszyła temat problemów, które pojawiały się wśród uczestników. Okazuje się, że było ich całkiem sporo.

Joanna Krupa o współpracy z Ewą Chodakowską - ma o niej jasne zdanie

Joanna Krupa na początku rozmowy opowiedziała nam, jak współpracowało jej się z Ewą Chodakowską. Okazuje się, że kobiety miały już okazję kiedyś razem pracować. Według modelki trenerka fitness jest bardzo dokładna, punktualna, dlatego nie ma jej nic do zarzucenia. Można więc powiedzieć, że Ewa i Joanna na planie znalazły wspólny język.

My z Ewą poznałyśmy się kilka lat temu. Miałyśmy razem pracę na planie reklamy kosmetyków. No i tak ten kontakt utrzymywałyśmy. Były sytuacje, gdzie wybrałyśmy się razem na lunch, zobaczyłyśmy się w Grecji na wakacjach. Był później taki czas, że się nie widywałyśmy. Myślę, że my jesteśmy bardzo podobne - "jesteśmy profeski". Praca jest pracą. Jesteśmy bardzo zdeterminowane, bardzo ciężko pracowałyśmy na to, co osiągnęłyśmy w życiu i myślę, że bardzo się szanujemy jako kobiety i też się bardzo wspieramy. Bardzo fajnie się z nią pracowało - bez żadnych problemów, bez dramatów, zawsze byłyśmy na czas, wszystko bez żadnych opóźnień. Bardzo łatwa praca, bezproblemowa - wyznała nam Krupa.

Joanna Krupa szczerze o największym problemie uczestników show TVN

Joanna powiedziała Dziennik.pl również, co według niej jest największym problem uczestników show TVN. Okazuje się, że jest to zła komunikacja. Modelka i współprowadząca "Razem odNowa" uważa, że trwała relacja, opiera się głównie na szczerości oraz regularnej rozmowie.

Na pewno brak komunikacji - to jest największy problem wszystkich bohaterów - przyznała Joanna w rozmowie z portalem Dziennik.pl.

Joanna Krupa opowiedziała o tym, jaka jest w związkach

Krupa w rozmowie poruszyła też temat tego, czy ona sama przed laty popełniała błędy będąc w związku. Okazuje się, że tak. Modelka nie mówiła partnerowi wprost tego, co sądzi o wielu sprawach.

Od nagrywania tego programu zrozumiałam, że brak komunikacji może zniszczyć relację par. Jak o tym pomyślałam, to wydaje mi się, że też miałam z problem z komunikacją. Myślę też, że w przyszłości bardzo starałabym się, aby ta komunikacja była najważniejsza, bo widzę, że to jest ogromny problem i rozumiem, że to jest bardzo ważne, ale jednak mimo tego, że jestem bardzo otwarta to jeśli chodzi o związki, myślę, że bardziej się zamykałam. Nie zawsze mówiłam to, co mi leży na sercu. To jest dziwne, bo w show-biznesie czy w pracy jestem bardzo otwarta i mówię, co chcę powiedzieć, a w związkach jest coś takiego, co mnie zamyka- wyznała nam Krupa.

Joanna Krupa szczerze o tym, czy za wszelką cenę ratowałaby związek

Joanna Krupa w rozmowie z dziennik.pl wyznała, że ratowanie związku za wszelką cenę nie ma sensu. Według modelki nie zmieni się charakteru partnera, jeśli on sam nie chce zmiany. Nawet wykwalifikowani specjaliści tu nie pomogą.

Dla mnie nie. Jak dwie osoby próbują i nie wychodzi, to żeby być w związku na siłę i być nieszczęśliwym to nie jest w ogóle tego warte. Zdarza się, że dwie osoby się po prostu nie zgrały. Myślały, że na początku jest super, a później jest tylko coraz gorzej. Eksperci mogą przychodzić i pomagać, ale do końca dnia charakteru się nie zmieni. Jak dwie osoby charakterem nie są dla siebie, to magicznie nic się nie zrobi. Obie osoby muszą mieć ten sam "goal", chcą być razem, znaleźć iskierkę, która była kiedyś - no i cały czas pracować nad tym - przyznała nam Joanna Krupa.