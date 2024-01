Andrzej Duda w niedzielę 14 stycznia wziął udział w obchodach 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa. Wygłosił emocjonalne przemówienie podczas tych uroczystości. Przy okazji mówił o "terrorze praworządności" i wbił szpilę rządzącej obecnie koalicji.

Michał Żebrowski podbija sieć parodią Andrzeja Dudy

Aktor Michał Żebrowski sparodiował polityka. Jego nagranie natychmiast podbiło sieć.

- Chciałem powiedzieć, że dzisiaj. Dzisiaj. Dochodzę do wniosku. Że jeżeli hydraulik. Został skazany prawomocnym wyrokiem. Został skazany prawomocnym wyrokiem hydraulik. Od dzisiaj on się nazywa. Więźniem hydraulicznym. Tak jak każdy polityk. Który został skazany prawomocnym wyrokiem. Jest więźniem politycznym. To tyle - mówił aktor.

Katarzyna Grochola: Dlaczego groszek jest zapuszkowany!!!

Popularna pisarka postanowiła pójść w ślady Michała Żebrowskiego i również stworzyła nagranie, w którym wyśmiewa ostatnie poczynania Andrzeja Dudy. Celebrytka zaapelowała o uwolnienie zielonego groszku.

- Mój dziadek, o czym nie wiedziałam, jadł zielony groszek. Groszek zielony. Postuluję o natychmiastowe uwolnienie zielonego groszku, groszku zielonego z puszek. Natychmiast - mówiła na opublikowanym na Instagramie wideo autorka bestsellerowych powieści.

Dlaczego??? Dlaczego on jest zapuszkowany? Amnestia dla groszku!!! To prawie moja rodzina!!! Z serdecznością - skomentowała.