Kinga Rusin często zamieszcza w sieci zdjęcia ze swoich wakacyjnych eskapad. Ostatnio wyznała swoim obserwatorom, że dostała kilka propozycji powrotu do telewizji.

Napisała, co o tym sądzi i dlaczego powrót ten może być dla niej trudny.

Kinga Rusin o propozycjach powrotu do telewizji: Mam o czym myśleć

Dostałam ostatnio kilka telewizyjnych i streamingowych propozycji. To bardzo miłe. Mam o czym myśleć, ale trudno byłoby zrezygnować z pełnej wolności i smakowania świata - wyznała.

Internauci o powrocie Kingi Rusin na wizję. "Brakuje w mediach kobiet, które…"

Przy okazji stwierdziła, że nie wie, jak to się dzieje, ale przy swoim partnerze, którym jest Marek Kujawa, czuje się jak nastolatka. Obserwatorzy byłej prezenterki TVN zaczęli zastanawiać się w komentarzach, czy Kinga powinna wrócić do telewizji. Jedni chwalili jej swobodę i wolność, inni stwierdzili, że tęsknią za jej obecnością na wizji.

Powinna Pani wrócić. Brakuje w mediach kobiet, które nie są jak Barbie (zewnętrznie i wewnętrznie); Pani Kingo!!! Proszę nie rezygnować. Jest Pani obywatelem świata, a podróże są Pani pasją; Po prostu robi Pani to, co Panią uszczęśliwia. A do tego ukochany u boku. Czego chcieć więcej? - pisali.