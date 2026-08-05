Wiadomo, co z Kusym i Japyczem w "Ranczu". Reżyser serialu zdradza

"Ranczo" wyreżyserował Wojciech Adamczyk, a scenarzystami byli Robert Brutter (Andrzej Grzembowicz) i Jerzy Niemczuk. Powstało 10 sezonów. Serial emitowany był w TVP1 od 5 marca 2006 do 24 maja 2009, a potem od 6 marca 2011 do 27 listopada 2016. Teraz powstaje sezon 11. "Rancza".

Co z wątkami Kusego i Stacha Japycza w 11. sezonie "Rancza"

Fani zastanawiają się, jak poprowadzone zostaną w 11. serii "Rancza" wątki postaci Stacha Japycza (w tej roli Franciszek Pieczka) i Kusego (Paweł Królikowski). Obaj aktorzy już nie żyją. Nie ma już wielu aktorów z nami, którzy zapisali się w pamięci widzów, ale jako postacie będą funkcjonować nadal. Nie zobaczymy ich na ekranie, ale będą uczestniczyć w akcji i będą nadal mieszkańcami Wilkowyj, członkami naszej społeczności - wyjaśnił reżyser "Rancza" Wojciech Adamczyk w specjalnym poście, opublikowanym w mediach społecznościowych.

Daniel Olbrychski w "Ranczu"

Do obsady "Rancza" dołączył Daniel Olbrychski. Aktor ma symbolicznie zastąpić na słynnej "ławeczce" zmarłego Franciszka Pieczkę. Bohater, którego zagra, będzie nazywał się Ignacy Japycz. "Od razu powiedziałem żonie, że nieważne nawet, jak zagram, ale sam fakt, że mogę pojawić się w tym serialu, jest dla mnie zaszczytem. To, że tam wejdę, będzie moim znakiem, jak kocham to całe «Ranczo»" - powiedział "Faktowi" Daniel Olbrychski.

Kiedy premiera 1. odcinka 11. serii "Rancza"?

Prezes TVP w nowym poście na Instagramie. Tomasz Sygut opublikował zdjęcie z aktorami z "Rancza. "Z premierem i prezydentem. Wielki powrót "Rancza" coraz bliżej. Przed ekipą ostatnie dni zdjęciowe. Fajnie, że udało się ten projekt doprowadzić do finału. Ranczersi czekali na to 10 długich lat. Nowe odcinki w grudniu, a już niebawem Lato z Radiem i TVP w Mrozach. Także z gwiazdami serialu" - napisał Tomasz Sygut.