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Nowa para prowadzących w "Dzień dobry TVN". Widzowie wydali werdykt

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 11:28
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DD TVN
Nowa para prowadzących w "Dzień dobry TVN". Widzowie wydali werdykt/AKPA
Nowa para prowadzących zadebiutowała w "Dzień dobry TVN" we wtorek, 4 sierpnia. Widzowie od razu wydali werdykt. "Oby ta para została na stałe" - pisali. Kto pojawił się na wizji "Dzień dobry TVN"?

Zmiany w "Dzień dobry TVN"

"Dzień dobry TVN" to jeden z trzech programów śniadaniowych w polskiej telewizji. Ostatnio dużo się w nim dzieje. Do ekipy prowadzących dołączyli Izabella Krzan i Jan Pirowski. Po dwóch latach ze śniadaniówką TVN postanowił pożegnać się Maciej Dowbor a Marcin Prokop wyjechał do Stanów Zjednoczonych, by realizować kolejne odcinki autorskiego formatu "Niezwykłe Stany Prokopa".

Ralph Kaminski zadebiutował w "Dzień dobry TVN". Widzowie wydali werdykt
Ralph Kaminski zadebiutował w "Dzień dobry TVN". Widzowie wydali werdykt

Nowa para prowadzących "Dzień dobry TVN"

We wtorek, 4 sierpnia, na wizji pojawiła się nowa para prowadzących "Dzień dobry TVN". Byli to Małgorzata Tomaszewska i Marcin Sawicki. Okazuje się, że na ten duet czekało wielu widzów. Prezenterzy byli pełni energii i dobrego humoru, co nie umknęło uwadze widzów.

Internauci zachwyceni nową parą w "Dzień dobry TVN"

Pod zdjęciem Tomaszewskiej i Sawickiego zamieszczonym w mediach społecznościowych programu, pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy.

"Świetny duet! Małgorzata Tomaszewska jest wspaniała - profesjonalna, pełna uroku, po prostu Top"; "Cudownie się ogląda i słucha"; "Oby ta para została na stałe, Pani Małgosia jest świetna"; "Małgosiu jesteś słońcem tego programu. Dobry duet! Powodzenia! Oglądamy"; "Super poranek, fajni ludzie!"; "Oglądam, słucham. Wspaniale prowadzicie. Pani Małgorzata to złoto, trzymam kciuki" - pisali widzowie i internauci.

Kim są Małgorzata Tomaszewska i Marcin Sawicki?

Czy to sygnał dla produkcji, że tę parę warto wziąć pod uwagę? Czas pokaże. Małgorzata Tomaszewska przez kilka ostatnich lat związana była z TVP. Była jedną z prowadzących program "Pytanie na śniadanie". Partnerował jej Olek Sikora. Od roku jest jedną z dziennikarek "Dzień dobry TVN". Marcin Sawicki od wielu już lat jest dziennikarzem TVN. Przygotowuje głównie materiały reporterskie w "Dzień dobry TVN" i tzw. wejścia live.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Dzień dobry TVNMałgorzata Tomaszewskamarcin sawicki
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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