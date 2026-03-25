Jak ustalił Pudelek, małżeństwo Magdy Modrej i Marka Krupskiego dobiega końca. Do jednego z warszawskich sądów wpłynął już pozew rozwodowy. To aktor znany z serialu "Barwy szczęścia" podjął pierwszy krok i złożył pozew jeszcze w 2025 r. Sprawa została zarejestrowana, a procedura już ruszyła. "Sprawa jest z powództwa pana Marka Krupskiego" - cytuje swoich informatorów Pudelek.

Miłość od pierwszego wejrzenia

Miłość Magdy i Marka narodziła się w niezwykłych okolicznościach, podczas przypadkowego spotkania w Warszawie. Od pierwszego momentu poczuli, że znaleźli w sobie coś wyjątkowego. Para wspominała ten moment w wywiadzie dla miesięcznika "Teraz Wilanów". "Zobaczyłem Magdę w taksówce, wiedziałem, że to jest to" - wspominał aktor. Para pobrała się w 2007 roku. Mają dwie córki - to 20-letnia Mia Chanel i 12-letnia Lea. W wywiadach małżonkowie opowiadali, jak dobrze im razem i jak chętnie razem, rodzinnie spędzają czas.