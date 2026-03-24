Michał Czernecki był mężem przez 20 lat

Michał Czernecki był mężem przez ponad 20 lat. O tym, że aktor zamierza się rozwieść, plotkowano już na początku lipca 2025 roku. Po drodze okazało się, że dokumenty do sądu wpłynęły już w czerwcu.

Reklama

Rozwód Michała Czerneckiego

Przez wiele lat Michał Czernecki i jego obecnie już była żona, uchodzili za idealnie dobraną parę, która potrafiła pokonać wiele kryzysów. Rozprawa rozwodowa odbyła się we wtorek, 24 marca i była pierwszą w tej sprawie.

Jak relacjonowali reporterzy m.in. "Faktu" Czernecki i jego żona przywitali się, wymienili kilka słów, ale czuć było, że atmosfera jest napięta. Michał Czernecki i Magdalena Zając weszli na salę bez prawników. Rozprawa trwała niecałe pół godziny.

Żona Michała Czerneckiego zabrała głos

Po wyjściu z sali sądowej to była już żona Michała Czerneckiego zabrała głos. Jestem już rozwiedziona - powiedziała do zgromadzonych tam dziennikarzy.

Michał Czernecki w wywiadach wspominał o tym, jak ogromne wsparcie otrzymywał od swojej żony. Magdalena Zając jest psychologiem z wykształcenia. Wspierała męża w trudnych chwilach, również, gdy zmagał się z problemami psychicznymi.

Michał Czernecki wyznał, że zdradzał żonę

W swojej autobiografii Czernecki wyznał, że były one skutkiem tego, że przez półtora roku zdradzał swoją żonę. Para postanowiła spróbować odbudować związek, ale ich relacja właśnie się zakończyła. Była już żona Michała Czerneckiego postanowiła wrócić do panieńskiego nazwiska. Poinformowała o tym na swoim Facebooku.