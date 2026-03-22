Bożena Dykiel była jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek w polskim świecie filmu i teatru. Można ją było oglądać w takich filmach jak "Wyjście awaryjne" czy "Filip z konopii". Grała także w serialu "Dom" a przez ostatnich 20 lat w telenoweli "Na Wspólnej".

W tej produkcji TVN wcielała się w postać Marii Zięby. Z serialem tym związana była od samego początku. Rok temu odeszła ze względu na problemy ze zdrowiem. W fabule serialu jej bohaterka wyjechała za granicę. Produkcja była przekonana, że aktorka jeszcze wróci na plan.

Niestety ponad miesiąc a dokładnie 12 lutego Bożena Dykiel odeszła. Żegnali ją bliscy, przyjaciele a także fani. Ostatni odcinek serialu "Na Wspólnej", w którym wystąpiła aktorka, został wyemitowany 29 kwietnia 2025 roku. W fabule serialu Maria Zięba musiała polecieć z siostrą i jej partnerem Ricardo do Hiszpanii. Róża zmagała się z rakiem.

Mimo, że Bożena Dykiel nie pojawiała się w serialu przez rok, jej wątek nie został zakończony. Wszystko wskazuje na to, że dopiero za kilka miesięcy dowiemy się, co stanie się z serialową Marią Ziębą. W rozmowie z "Faktem" produkcja przyznała, że odcinki są nagrywane z dosyć dużym wyprzedzeniem. Scenarzyści nie mają jeszcze pomysłu, co zrobić z tą postacią. Prace nad tym cały czas trwają. Mamy jednak sporo czasu, ponieważ odcinki nagrane są z dużym wyprzedzeniem. Te, w których zakończy się wątek Marii Zięby, widzowie zobaczą zapewne na przełomie lata i jesieni - mówi produkcja w rozmowie z "Faktem".