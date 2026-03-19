Filip Chajzer był gwiazdą "Dzień dobry TVN"

Filip Chajzer dał się poznać widzom jako prezenter "Dzień dobry TVN". To dzięki najpierw materiałom reporterskim a potem byciem prowadzącym zyskał sympatię widzów i rozpoznawalność.

Reklama

Filip Chajzer odszedł z TVN, założył swój biznes

Latem 2023 roku zakończył nagle współpracę ze stacją. Zajął się swoim biznesem gastronomicznym i walczył z uzależnieniem, do którego otwarcie się przyznawał. W wielu wywiadach mówił szczerze o tym, że telewizja dała mu mocno w kość i raczej nie zamierza do niej wrócić.

Filip Chajzer wraca do telewizji. Co będzie robił?

Najwyraźniej jednak zmieni zdanie. Syn Zygmunta Chajzera właśnie poinformował w mediach społecznościowych, że wraca na wizję. Okazuje się, że już niebawem widzowie zobaczą go jako reportera programu "Halo tu Polsat". Tematy leżą na ulicy. Jeśli na twojej też, to podeślij. Przyjedziemy - napisał Filip Chajzer w relacji i dodał do niej zdjęcie z mikrofonem oraz w towarzystwie jednego z operatorów stacji.

Informacje o tym, co będzie robił młody Chajzer w "Halo tu Polsat" zdradziła Plejadzie osoba, która pracuje przy programie. Filip będzie robił reportaże dla "Halo tu Polsat". On to uwielbia, jest w tym świetny i kierownictwo Polsatu wie o tym doskonale. Pierwsze materiały już niedługo na antenie. Jeszcze nie wiadomo, czy to będzie "romans", który przerodzi się w coś więcej i czy Filip na dłużej zostanie w śniadaniówce. Są na to szanse, ale tak naprawdę to on o tym zdecyduje - powiedział informator portalu.