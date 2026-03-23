Piotr Kędzierski znany jest głównie ze swojej radiowej działalności. Można go było także oglądać na szklanym ekranie. Debiutował w stacji 4fun.tv, pojawiał się również w show "Bitwa na głosy" na antenie TVP.

Piotr Kędzierski w "Tańcu z Gwiazdami"

Dziennikarz występuje także jako współprowadzący podcast "WojewódzkiKędzierski". Od kilku tygodni można go również oglądać w "Tańcu z gwiazdami". Mimo, że jury nie ocenia jego tanecznych umiejętności zbyt wysoko, nadal bryluje na tanecznym parkiecie show Polsatu.

Piotr Kędzierski ukrywa swoją partnerkę

W ostatnim odcinku, w którym gwiazdy występowały z bliskimi sobie osobami, Piotr Kędzierski zatańczył z mamą. Dziennikarz chroni swoją prywatność i choć jest szczęśliwie zakochany, nie pokazuje publicznie swojej drugiej połówki.

Tak ma na imię partnerka Piotra Kędzierskiego

W jednym z wywiadów wyjaśnił, dlaczego wraz z partnerką podjął taką decyzję. Zdradził też jej imię.

Praca to jedno, wizerunek to drugie i nie chciałbym, żebyśmy mieszali tej intymnej sfery ze sferą popularną. Nie chciałbym, żeby jakiekolwiek moje zachowanie odbiło się na życiu, pracy mojej drugiej połówki, więc postanowiliśmy to sobie w czterech ścianach zamknąć i nie wypuszczać. Kto ma wiedzieć, ten wie. Bardzo serdecznie pannę Agatę pozdrawiam - powiedział w rozmowie z "Party".

"Wspiera jak może"

Magda Tarnowska, która partneruje Piotrowi Kędzierskiemu w "Tańcu z Gwiazdami" wyznała, że miała okazję poznać tajemniczą Agatę. Miałam okazję spotkać drugą połówkę Piotra. Jest przepiękna, cudowna, miła i wspiera jak może, więc pozdrawiamy - powiedziała.