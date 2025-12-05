Beata Kozidrak zmagała się z chorobą nowotworową, o czym poinformowała w 2025 roku. Na dziewięć miesięcy zniknęła i poświęciła się tylko leczeniu. Jak opowiadała, początkowo niepokojące objawy zlekceważyła, przypisując je problemom z kręgosłupem. Po leczeniu powróciła na scenę.

Organizator odwołuje koncerty Bajmu

Grudniowe koncerty Beaty Kozidrak z zespołem Bajm, zostały niespodziewanie odwołane. Informację tę potwierdzili organizatorzy w oficjalnym komunikacie. "Z przykrością informujemy, że z przyczyn leżących po stronie organizatora koncerty zespołu Bajm w Radomiu, Poznaniu, Wrocławiu i Bydgoszczy nie odbędą się. Obsługa zwrotów biletów na ww. koncert zapewniona będzie bezpośrednio przez platformy, gdzie zakupiono bilety. Za wszelkie niedogodności przepraszamy"- przekazało JG Events w wiadomości przesłanej Plejadzie. Podobna treść pojawiła się później również na instagramowych profilach zespołu Bajm oraz samej wokalistki.

Beata Kozidrak opublikowała nagranie

Niemal równolegle Beata Kozidrak udostępniła na swoim profilu nagranie z próby do koncertu kolęd. "Świąteczny klimat - próba, próba, próba, ale o szczegółach dowiecie się wkrótce" - mówi artystka w opublikowanym wideo. W komentarzach pod wpisem nie zabrakło pytań o odwołane koncerty, jednak do tej pory nie pojawiła się żadna odpowiedź dotycząca powodów decyzji