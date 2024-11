W serialu "Na dobre i na złe" Emilia Komarnicka-Klynstra wciela się w postać Agaty. Aktorka znana jest nie tylko z ról serialowych i filmowych, ale często pojawia się także na deskach teatralnych. Można ją zobaczyć m.in. w Teatrze Ateneum.

Reklama

Emilia Komarnicka-Klynstra doznała kontuzji na scenie

Prywatnie aktorka jest żoną Redbada Klynstry, z którym poznała się właśnie na planie serialu "Na dobre i na złe". Owocami tego związku jest dwóch synów - Kosma i Tymoteusz. Jak wynika z wpisu, jaki zamieściła na swoim Instagramie, ostatnio spektakl, jaki grała nie zakończył się dla niej zbyt fortunnie. Aktorka doznała kontuzji i to już podczas grania pierwszego aktu.

Co przydarzyło się aktorce?

Miałam accident na scenie podczas "Kto ma klucz". To było w trakcie pierwszej sceny — kto widział, wie, ile jeszcze wysiłku fizycznego było przede mną do końca przedstawienia. Dograłam spektakl do końca, będąc w totalnym dygocie, jakiej skali jest kontuzja (kostka wyglądała jak kapusta i to ta z tych większych)- czytamy we wpisie zamieszczonym przez Emilię Komarnicką-Klynstrę.

Przyznała, że co prawda po przedstawieniu polały się łzy, ale "po ich wylaniu zaczęła łączyć kropki".

Odczytywać znaki. Nie traciłam energii na obwinianie, czy boksowanie "dlaczego ja?" "Dlaczego właśnie teraz?". Życie pisze swoje własne scenariusze. Życie przelewa się przez nasze ciała i komunikuje z nami. Jeśli nie widzimy małych sygnałów, to z pewnością przychodzą większe - stwierdza filozoficznie aktorka.