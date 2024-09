Michał Szpak jest jednym z najbarwniejszych polskich artystów. Wzbudza mnóstwo emocji odkąd po raz pierwszy pojawił się na scenie programu „X Factor” w 2011 roku. Nie da się ukryć, że spore zainteresowanie zawdzięcza wizerunkowi, który wciąż potrafi budzić kontrowersje. Nosi ekstrawaganckie ubrania, makijaż i długie paznokcie. Jego głowę zdobi burza ciemnych i gęstych loków.

Michał Szpak ujawnił prawdę na temat swojej orientacji

W 2022 roku Michał Szpak uciął spekulacje na temat swojej orientacji seksualnej, kiedy w mediach społecznościowych zamieścił wpis, w którym wyznał, że należy do społeczności LGBT+. Niedługo później w jednym z wywiadów zwierzył się wprost, że jest panseksualny.

- Nie mogę powiedzieć, że zakocham się tylko w kobiecie lub tylko w mężczyźnie, bo ja zakochuję się w człowieku. [...] Uważam, że każdy, niezależnie od płci kulturowej, tożsamości płciowej [...] zasługuje na miłość - mówił w rozmowie z "Twoim Stylem".

Michał Szpak jest zakochany? W końcu to potwierdził

W 2023 roku Michał Szpak wydał trzeci album studyjny pt. „Nadwiślański mrok”. W rozmowie z magazynem "Glamour" postanowił opowiedzieć, co skłoniło go do napisania tekstów. Okazuje się, że całość poświęcił emocjom, które pojawiły się po śmierci mamy.

W rozmowie w miesięcznikiem "Twój Styl" Michał Szpak zdecydował się za to ujawnić, jak wygląda jego życie prywatne. 33-latek przyznał, że nie jest w żadnym związku i ma problemy z tworzeniem trwałych relacji.

- Gdy czuję się przebodźcowany, całkowicie wycofuję się z życia i decyduję, że spędzę tydzień sam, nie odbieram wtedy od nikogo telefonu – powiedział otwarcie Szpak.