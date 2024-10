Komedie Stanisława Barei mimo upływu lat wciąż cieszą się ogromnym uznaniem widzów i bawią do łez. Cytaty z tych filmów weszły na stałe do języka potocznego. Tym razem pytamy o drugoplanowe postaci z komedii tego reżysera. Czy wiesz kto pojawiał się w serialu "Alternatywy 4", czy filmach "Brunet wieczorową porą" albo "Miś". Jeśli tak, to poradzisz sobie z tym quizem bez problemu.

