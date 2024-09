Komedie Stanisława Barei to wciąż ulubione filmy Polaków. "Miś", "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz", czy serial "Alternatywy 4" bawią do łez a cytaty z nich weszły do języka potocznego. W naszym quizie sprawdzamy Waszą wiedzę na temat bohaterów tych kultowych komedii. Pamiętacie? To ze zdobyciem kompletu punktów nie będziecie mieć żadnego problemu. To wynik tak naprawdę prawie dla każdego, kto oglądał.

Przejdź do quizu