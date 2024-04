Do kin wszedł właśnie film pt. "Back to black. Historia Amy Winehouse". Genialna brytyjska wokalistka zmarła w wieku 27 lat z powodu zatrucia alkoholowego. Dołączyła tym samym do grupy muzyków, który odeszli, gdy mieli 27 lat. Są wśród nich m.in. Curt Cobain, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin i Brian Jones. Powstała teoria spiskowa, wg której nad bardzo utalentowanymi muzykami ciąży fatum, które sprawia, że wchodzą do pechowego „Klubu 27".