"Alternatywy 4" do dziś jest jednym z najchętniej oglądanych seriali komediowych czasów PRL. Widzowie uwielbiają powiedzonka bohaterów, absurdalne sytuacje, w których się znajdują a także same postaci. Pamiętacie jak miały na imię? Zapraszamy do naszego quizu.

Przejdź do quizu