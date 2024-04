Stanisław Bareja jest twórcą kultowych polskich komedii. Nie tylko on jednak tworzył filmy, które pamiętamy do dziś i w których uwiecznione zostały absurdy czasów PRL. Sprawdź, czy pamiętasz słynne cytaty i sytuacje z takich filmów jak "Dziewczyny do wzięcia", "Rozmowy kontrolowane", czy "Filip z konopi" i rozwiąż nasz QUIZ.

