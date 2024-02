"Dziewczyny do wzięcia" to jeden z kultowych filmów epoki PRL. Powstał w 1972 roku a wyreżyserował go Janusz Kondratiuk. Pełen zabawnych gagów i scen sytuacyjnych utrzymany był w stylu filmów czeskiej nowej fali. Ten quiz może być wyzwaniem dla tych którzy nie oglądali go dokładnie. Spróbujecie swoich sił?

Przejdź do quizu