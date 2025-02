Czwarty sezon show "Magia nagości. Polska" zadebiutuje już 28 lutego na antenie Zoom TV. Emisje premierowych odcinków będą następować w każdy piątek o godz. 23:00.

Julia Oleś: Nie wpisywałam się w ten kanon

W wywiadzie dla Zoom TV na pytanie Magdaleny Felis o to, co chciała wnieść od siebie do programu jako nowa prowadząca, Julia Oleś odparła: Bardzo zależało mi na tym, aby uczestnicy czuli się swobodnie. Chciałam się nimi zaopiekować, poznać, uspokoić. Znaleźć nić porozumienia, zanim znajdziemy się przed kamerami.

Celebrytka opowiedziała również o swoich dawnych kompleksach i samoakceptacji. Byłam nastolatką wychowywaną w latach dwutysięcznych. Umięśnione brzuchy, wąskie biodra i tym samym moda na jeansy biodrówki. Zupełnie nie wpisywałam się w ten kanon – wyznała.

Julia Oleś: Mężczyźni mają większą swobodę

Nowa prowadząca show odniosła się również do podwójnych standardów w wychowaniu. Dziewczynki uczy się, żeby były skromne, żeby ładnie siedziały, wyglądały i się zachowywały. To jest ciągłe poprawianie i korygowanie. Mężczyźni od najmłodszych lat mają większą swobodę – zauważyła.

Ten program przyciąga wielu ludzi, z mniejszych i większych miast, jest uniwersalny (i oczywiście dla widzów pełnoletnich). To dla tych wszystkich, którzy są gotowi, żeby zastanowić się nad tym, co myślą o własnym ciele. (...) Bo o każdym ciele można powiedzieć coś pięknego – podsumowała.

Kim jest Julia Oleś?

Julia Oleś jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, studiowała na wydziałach Ekonomii, Informatyki i Zarządzania. Aktualnie kończy studia magisterskie z Psychologii w Biznesie na Akademii Górnośląskiej w Katowicach. Od wielu lat zajmuje się marketingiem internetowym i PR a także działa w internecie pod pseudonimem Fabjulus – zarówno w ramach własnego bloga, jak i mediów społecznościowych, gdzie porusza tematykę feminizmu, równości, psychologii, ciałopozytywności, relacji międzyludzkich, popkultury i sztuki. Autorka książek "Każdego szkoda" i "7 lat przypału", a także poradników kulinarnych "Randka w domu" oraz "Ciacho na stole". Autorka podcastów "Złamane obcasy" i "Muzy". Prywatnie jest mamą 10-letniego Maksa. Popularność zyskała jako partnerka nieżyjącego już Kamila Durczoka, z którym łączyły ją również relacje zawodowe – była zastępczynią dziennikarza w redakcji portalu Silesion.pl.