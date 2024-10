Finał 9. serii "Hotelu Paradise" nadchodzi wielkimi krokami. Wydawać by się mogło, że to koniec rajskich widoków, do których przyzwyczajeni są widzowie TVN7. Jednak już wkrótce na antenie Siódemki zadebiutuje nowy serial codzienny "Wycieczkowiec", którego akcja rozgrywa się na ekskluzywnym statku pływającym po Morzu Śródziemnym.