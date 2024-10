"Sztuka rodzenia" zadebiutuje na antenie TVN Style w poniedziałek, 7 października, o godzinie 22:30.

O czym jest program "Sztuka rodzenia"?

Kamery TVN Style będą podglądały życie na oddziałach położniczych w czterech szpitalach. Zanim jednak rodzice przywitają maleństwo na świecie, cały personel medyczny czeka sporo pracy, a przyszłą mamę ciężki wysiłek. W każdym odcinku "Sztuki rodzenia" zderza się kilka różnych historii. "Z jednej strony przyglądamy się codzienności położnych – obserwujemy każdy etap ich pracy – od prowadzonej przez nie szkoły rodzenia, po izbę przyjęć i cucenie mdlejącego taty. Z drugiej strony, poznajemy perspektywę pacjentki i jej bliskich, towarzyszące im obawy, problemy i plany. Niesamowite i pełne emocji historie o witaniu na świecie nowego życia okażą się być pełne wzruszeń, humoru, ale też często napięcia i niepokoju" - czytamy w informacji prasowej.

Co się wydarzy w pierwszym odcinku?

W pierwszym odcinku "Sztuki rodzenia" kamery zajrzą do szpitali w Warszawie i w Oleśnicy. Do stołecznego Szpitala Południowego razem z mężem trafia pacjentka Sylwia. Jest w 37. tygodniu ciąży i spodziewa się trzeciego dziecka. W nocy odeszły jej wody płodowe, ale akcja skurczowa jeszcze się nie rozpoczęła. Sylwii w czasie porodu towarzyszyć będzie położna Kasia. To specjalistka z 10-letnim stażem i ogromnym doświadczeniem w porodach naturalnych. Sylwii zależy na porodzie bez wsparcia farmakologicznego, przy użyciu jedynie naturalnych środków.

W tym samym czasie do Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy trafia Katya. Jest w 38. tygodniu ciąży i spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Na razie nie ma objawów zbliżającego się porodu, ale postanowiła spotkać się z położną Izą i porozmawiać z nią o zbliżającym się niezwykłym dniu. W Oleśnicy na poród czeka również Karolina, która jest już w 41. tygodniu ciąży. Ze względu na wskazania lekarza, prawdopodobnie będzie czekało ją cesarskie cięcie.