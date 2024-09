Kino Polska zapowiada "Ranking Naj Polskiego Kina" jako "nostalgiczną podróż po polskiej kinematografii, w której przewodnikami będą polscy artyści".

Reklama

Jakie gwiazdy zagoszczą w programie?

Widzowie dowiedzą się, które ikony polskiego kina skradły serce Jerzego Bończaka czy Norbiego, jakie sceny z kultowych polskich filmów rozśmieszają do łez Wiktora Zborowskiego, Agnieszkę Fitkau-Perepeczko, Artura Barcisia, Sebastiana Fabijańskiego, Grażynę Wolszczak czy Tomasza Karolaka.

Goście programu zacytują również swoje ulubione dialogi i cytaty z takich filmów, jak "Psy", "Miś", "Dzień świra", "Seksmisja", "Kogel mogel" czy "Czterdziestolatek". Które z legendarnych dialogów weszły na stałe do języka potocznego? Kto podczas kolejnego już seansu "Samych swoich", "Kilera" czy "Bruneta wieczorową porą" nie może przestać się śmiać? Kto znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepszych aktorów zdaniem Renaty Dancewicz, Anny Korcz i Olgi Bołądź?

"Zaproszeni artyści będą argumentować swoje wybory poprzez anegdoty i zabawne historie z planów zdjęciowych, a także własne wspomnienia i sentymenty. Zdradzą też kilka tajemnic polskiego kina" - czytamy w informacji prasowej.

Reklama

"Prawdziwa lekcja historii polskiej kinematografii"

Ale "Ranking Naj Polskiego Kina" ma być nie tylko rozrywką, lecz także "prawdziwą lekcją historii polskiej kinematografii". "Dzięki wypowiedziom znanych i cenionych ludzi kina, program w lekki i humorystyczny sposób przybliża widzom ewolucję polskiej kinematografii, ukazując, jak zmieniały się trendy, styl i podejście do filmowej narracji na przestrzeni lat. Widzowie mają okazję nie tylko powspominać ulubione sceny i cytaty, ale także lepiej zrozumieć, jak polskie kino odzwierciedlało i kształtowało naszą kulturę. To wyjątkowa okazja, by spojrzeć na rodzime produkcje z perspektywy tych, którzy je tworzyli i w nich występowali, a także docenić ich wkład w rozwój polskiej sztuki filmowej" - zauważa Kino Polska.

Kiedy oglądać "Ranking Naj Polskiego Kina"?

Premierowe odcinki "Rankingu Naj Polskiego Kina" będą emitowane w niedziele o godz. 17:00 w Kino Polska począwszy od 22 września. Program liczy 4 odcinki.