Polską wersję przebojowego teleturnieju "Milionerzy" można oglądać od 1999 r. Prowadzącym jest przez cały czas Hubert Urbański.

Ukazał się spot, który reklamuje nowy sezon „Milionerów”. Hubert Urbański informuje w nim, że wprowadzone będzie czwarte koło ratunkowe. Do tej pory uczestnicy mogli skorzystać z telefonu do przyjaciela, opcji pół na pół oraz pomocy widowni. Teraz będą mogli wymienić pytanie, jeśli uznają, że jest dla nich zbyt trudne. Czy teraz będzie łatwiej wygrać milion złotych?

To fajne koło ratunkowe, widziałem je w kilku wersjach "Milionerów". W ogóle myślę, że jest tak, że przez to, że realizujemy ten program w bardzo niezmienionej formie, to świadczy o tym, że trzymamy jakość tej podstawowej wersji. Uważam, że rzeczy są dobre, to najlepiej ich nie psuć. Państwo oglądają ten program od prawie 25 lat, za co dziękujemy wszyscy, jak tylko możemy. I to pokazuje też, że nie musimy specjalnie kombinować z różnymi polepszaczami - powiedział Hubert Urbański w programie "Tajemnice produkcji".