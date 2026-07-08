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Polsat ogłosił kolejne nazwisko "Tańca z Gwiazdami". Aktor znany z "M jak miłość"

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:33
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TzG
Polsat ogłosił kolejne nazwisko "Tańca z Gwiazdami". Aktor znany z "M jak miłość'/AKPA
Polsat ku zaskoczeniu wszystkich fanów programu "Taniec z Gwiazdami" ogłosił nazwisko kolejnego uczestnika. Okazuje się, że w nowej edycji, która jesienią wróci na antenę tej stacji, pojawi się aktor znany z serialu "M jak miłość". O kim dokładnie jest mowa?

Jesienią na antenę Polsatu wróci "Taniec z Gwiazdami". Kolejna edycja zapowiada się niezwykle emocjonująco. Wiadomo już, że jury tanecznego show Polsatu opuściła Ewa Kasprzyk. Na razie nie wiadomo, kto ją zastąpi. Według niepotwierdzonych wiadomości może to być Anna Mucha lub Agata Kulesza.

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"Taniec z Gwiazdami". Oni wystąpią w nowej edycji

Polsat powoli odsłania karty i ujawnia nazwiska tych, którzy wystąpią w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Wiadomo już, że będą to:

  • Helena Englert
  • Andrzej Rosiewicz
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska
  • Piotr "Guma" Gumulec

Aktor z "M jak miłość" w "Tańcu z Gwiazdami"

Do tej czwórki dołączy również aktor z serialu "M jak miłość". To właśnie jego uczestnictwo potwierdzono na oficjalnym profilu "Tańca z Gwiazdami" w mediach społecznościowych. Będzie to Krzysztof Kwiatkowski.

Kim jest Krzysztof Kwiatkowski?

W rodzinie "Tańca z gwiazdami" powitamy jesienią Krzysztofa Kwiatkowskiego. Aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, znany z takich produkcji jak "Hotel 52", "Pierwsza Miłość" czy "M jak Miłość", a także uczestnik siódmej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", tym razem stanie nie na deskach teatru, a na naszym parkiecie - czytamy na profilu "Tańca z Gwiazdami".

Krzysztof Kwiatkowski jest synem producenta muzycznego i teatralnego Leszka Kwiatkowskiego. W 2006 występował w zespole Chris Peter Band. Debiutował w spektaklu Sylviane Dupuis "Drugi upadek albo Godot, Akt III" w reżyserii Jacka Jabrzyka u boku Jerzego Stuhra oraz Jerzego Treli.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Krzysztof KwiatkowskiPolsattaniec z gwiazdami
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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