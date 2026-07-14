Julia Wieniawa to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i rozchwytywanych gwiazd młodego pokolenia. Aktorka i piosenkarka ma na swoim koncie już wiele intratnych projektów filmowych i muzycznych. Jest również twarzą wielu kampanii reklamowych.

Julia Wieniawa była jurorką "Mam Talent!"

Przez ostatnie dwa lata widzowie mogli oglądać ją w roli jurorki programu "Mam Talent". Zasiadała w nim wraz z Marcinem Prokopem, Agnieszką Chylińską. W ostatnim sezonie do tego grona dołączył także Agustin Egurrola.

Julia Wieniawa odchodzi z "Mam Talent!"

Jak wynika z doniesień Pudelka Julia Wieniawa nie pojawi się już w tym programie stacji TVN. Postanowiła zrezygnować z tej posady, bo jak wynika ze spekulacji, miała otrzymać inną, bardzo intratną propozycję.

Julia rezygnuje z "Mam Talent" i nie zobaczymy jej w kolejnej edycji programu. Nie znamy powodu takiej decyzji, ale na korytarzach na Wiertniczej plotkuje się, że postanowiła podkupić ją konkurencja. Dla programu i oglądalności to duża strata - mówi w rozmowie z Pudelkiem osoba związana z TVN.

Jest komentarz menadżerki

Czy to będzie transfer roku? Menadżerka Julii Wieniawy w rozmowie z Pudelkiem nie potwierdziła tych doniesień, ale też im nie zaprzeczyła. Nic nie mogę mówić o planach Julii na najbliższe miesiące. Trwają rozmowy - powiedziała Marta Wieniawa.