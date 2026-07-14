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Julia Wieniawa ma zrezygnować z "Mam Talent!". Podkupiła ją konkurencja?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 10:29
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Wieniawa
Julia Wieniawa rezygnuje z fotela jurorki w "Mam Talent!"? Podkupiła ją konkurencja?/AKPA
Julia Wieniawa ma pożegnać się z fotelem jurorki programu "Mam Talent". Jak wynika z ustaleń Pudelka aktorka i piosenkarka miała otrzymać intratną propozycję z innej stacji. Co na ten temat mówi jej menadżerka?

Julia Wieniawa to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i rozchwytywanych gwiazd młodego pokolenia. Aktorka i piosenkarka ma na swoim koncie już wiele intratnych projektów filmowych i muzycznych. Jest również twarzą wielu kampanii reklamowych.

Julia Wieniawa była jurorką "Mam Talent!"

Przez ostatnie dwa lata widzowie mogli oglądać ją w roli jurorki programu "Mam Talent". Zasiadała w nim wraz z Marcinem Prokopem, Agnieszką Chylińską. W ostatnim sezonie do tego grona dołączył także Agustin Egurrola.

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Julia Wieniawa odchodzi z "Mam Talent!"

Jak wynika z doniesień Pudelka Julia Wieniawa nie pojawi się już w tym programie stacji TVN. Postanowiła zrezygnować z tej posady, bo jak wynika ze spekulacji, miała otrzymać inną, bardzo intratną propozycję.

Julia rezygnuje z "Mam Talent" i nie zobaczymy jej w kolejnej edycji programu. Nie znamy powodu takiej decyzji, ale na korytarzach na Wiertniczej plotkuje się, że postanowiła podkupić ją konkurencja. Dla programu i oglądalności to duża strata - mówi w rozmowie z Pudelkiem osoba związana z TVN.

Jest komentarz menadżerki

Czy to będzie transfer roku? Menadżerka Julii Wieniawy w rozmowie z Pudelkiem nie potwierdziła tych doniesień, ale też im nie zaprzeczyła. Nic nie mogę mówić o planach Julii na najbliższe miesiące. Trwają rozmowy - powiedziała Marta Wieniawa.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: TVNjulia wieniawaMam talent
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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