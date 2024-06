Kravitz wyjawił, że przez lata był seksoholikiem, podobnie jak jego ojciec.

Liczne zdrady

Liczne zdrady piosenkarza miały być powodem zakończenia małżeństwa z miłością jego życia, 56-letnią Lisą Bonet, z którą ma córkę, dziś popularną aktorkę, 35-letnią Zoë Kravitz.

W 2005 roku artysta miał zadecydować, że będzie dochowywać wierności swoim partnerkom. Co więcej, postanowił na tyle ujarzmić popęd, że założył sobie, że będzie uprawiał seks wyłącznie z kobietami, z którymi jest w związku. A że od dziewięciu lat Kravitz pozostaje singlem, tyle właśnie czasu trwa jego celibat.

"Dla mnie to dziwaczne"

Do słów kolegi z branży muzycznej odniósł się Ice-T.

"Człowieku, jeżeli od dziewięciu lat nie uprawiasz seksu, to zdecydowanie idziesz w złym kierunku" - napisał raper w mediach społecznościowych. "Dla mnie to dziwaczne g***o. Kocham p***ć" - dodał dosadnie.

Koncerty w Polsce

W piątek 31 maja ukazał się nowy album Lenny'ego Kravitza "Blue Electric Light", pierwsza płyta artysty od sześciu latach. W ramach promocji krążka wokalista zagra m.in. dwa koncerty w Polsce: 21 lipca w Tauron Arenie Kraków oraz 23 lipca w Atlas Arenie w Łodzi.

Kravitz dał też ostatnio spektakularny show na stadionie Wembley w Londynie podczas inauguracji finału Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Borussią Dortmund.