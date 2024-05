Małgorzata Foremniak w serialu "Na dobre i na złe" grała rolę sympatycznej anestezjolog, doktor Zofii Stankiewicz-Burskiej. Gdy padają pytania o jej powrót do tej telewizyjnej produkcji, jest bardzo tajemnicza. Czy fani mogą liczyć na niespodziankę?

Małgorzata Foremniak pojawiła się po latach w TVP

W ostatnich latach Małgorzaty Foremniak nie występowała w TVP. Teraz pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie". Rozmowę z aktorką przeprowadziła Aleksandra Grysz. Pretekstem do tego spotkania był spektakl "Imię" z udziałem Małgorzaty Foremniak. W wywiadzie pojawiły się też inne wątki. Chodzi o uwielbiany przez widzów serial "Na dobre i na złe", który nadal jest pokazywany w TVP.

Małgorzata Foremniak wróci do "Na dobre i na złe"?

Małgorzata Foremniak przez lata grała w "Na dobre i na złe" doktor Zofię Stankiewicz-Burską. Odeszła z serialu w 2012 r. "Byliśmy tak zaangażowani... Pamiętam, że na początku "Na dobre i na złe" to pracowaliśmy po dwanaście godzin. Przychodziłam do domu, odpoczęłam trochę i uczyłam się kolejnych dziesięciu stron na pamięć dzień w dzień. Ale to był taki zapał. Tak nie mogliśmy się doczekać, kiedy się spotkamy. To była taka rodzina naprawdę" - wspominała Małgorzata Foremniak pracę na planie serialu.

Czy jest szansa na jej powrót do "Na dobre i na złe"? "Myślę, że czasem zostawienie wspomnień, które są otwarte, jest lepsze niż spotkanie się z rzeczywistością" - powiedziała wymijająco.