Enrique Iglesias kończy karierę

Enrique Iglesias miał swój czas. Kolejne piosenki, które nagrywał stawały się przebojami i gościły na szczytach światowych list. W 2001 r. poślubił gwiazdę tenisa, Annę Kurnikową. Pierwsza dekada XXI wieku należała zdecydowanie do Enrique Iglesiasa. Jego największe przeboje to m.in. "Bailando", "Be With You", "Bailamos". Już za debiutancką płytę dostał nagrodę Grammy w kategorii "Najlepszy wykonawca latynoski".

Enrique Iglesias - skazany na sukces

Syn Julio Iglesiasa był skazany na sukces. Dziś należy do grona najlepiej zarabiających gwiazd muzyki latynoskiej. Sprzedał ponad 70 mln płyt.

W ub.r. jesienią Enrique Iglesias ruszył w trasę koncertową pt. "The Trilogy Tour" z Pitbullem i Rickym Martinem. Sukcesu nie osiągnął. Dobrych ocen nie ma też jego nowa, i jak zapowiedział, ostatnia płyta pt. "Final (vol.2)".

Enrique Iglesias nie umie śpiewać?

Enrique Iglesias wielokrotnie oskarżany był o to, że nie umie śpiewać, a to, co słychać na koncertach, to playback. 2 września 2000 roku Enrique Iglesias wystąpił np. na warszawskim Torwarze. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Okazało się, że śpiewa z playbacku. Po koncercie do sieci trafił fragment, na którym słychać "prawdziwy głos" Iglesiasa. Wybuchł skandal. Takich "zdarzeń" w ciągu jego kariery było wiele.Nagrania, na których słychać, że śpiewać nie potrafi, krążą po świecie. Internauci kpią z niego na potęgę.

Trasa koncertowa okazała się klapą

Trasa koncertowa Enrique Iglesiasa "The Trilogy Tour" z Pitbullem i Rickym Martinem okazała się klapą m.in. dlatego, że w sieci krążą nagranie z "prawdziwymi dźwiękami", które wydobywa z siebie na scenie Iglesias. Trasa koncertowa już się skończyła. Wielu twierdzi, że Enrique Iglesias artystycznie też niewiele ma już do powiedzenia.