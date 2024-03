Joan Collins zdobyła popularność wcielając się w postać Alexis w operze mydlanej lat 90., czyli "Dynastii". Aktorka mimo dojrzałego wieku wciąż cieszy się dobrym zdrowiem. Jaki jest jej przepis na wieczną młodość? Być może tajemnicą jest relacja z piątym mężem, z którym związana jest od ponad 20 lat.

Reklama

Patrząc na najnowsze zdjęcia Joan Collins trudno uwierzyć, że ma 90 lat. Aktorka, którą widzowie kojarzą głównie z kultowym serialem lat 90. czyli "Dynastią" wciąż cieszy się dobrym zdrowiem i kondycją a promienny uśmiech nie schodzi z jej twarzy.

Nic dziwnego, bo u swojego boku aktorka znana z roli Alexis ma dużo młodszego męża.

Reklama

Ile lat ma mąż Joan Collins? Różnica wieku jest dosyć spora

Od ponad 20 lat Joan Collins związana jest z niejakim Percy Gibsonem. Mężczyzna jest managerem teatralnym. Jest od aktorki młodszy o ponad 3 dekady. Ostatnio paparazzi przyłapali 90-letnią aktorkę i jej 57-letniego małżonka podczas wyprawy do restauracji w West Hollywood. Para nie rozstawała się nawet na krok a na ich twarzach widać było zakochanie. Sama Joan Collins wciąż aktywna zarówno zawodowo, jak i w mediach społecznościowych, często zamieszcza zdjęcia, na których pozuje ze swoim ukochanym.

Na jednym z ostatnich postów pozuje przytulona do męża.

"22 lata dziś i wciąż zakochani" - napisała pod postem Joan Collins.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Joan Collins o swoich małżeństwach. "Pocałowałam wiele żab"

Joan Collins miała romanse m.in. z Marlonem Brando, Warrenem Beatty i Harrym Belafonte. Na ślubnym kobiercu stawała pięć razy. Jej pierwszym mężem był kolega po fachu Maxwell Reed. Kiedy umówili się na randkę, on miał 31 lat, a ona była jeszcze nastolatką i dziewicą. Mężczyzna upił Collins w swoim mieszkaniu. Kolejne trzy małżeństwa Joan Collins także okazały się porażkami. Dopiero, gdy spotkała Gibsona odnalazła swoje szczęście.

Pocałowałam wiele żab, zanim trafiłam na swojego księcia. Sprawdziło się stare powiedzenie: "Mężczyźni są jak autobusy, jeśli poczekasz wystarczająco długo, przyjedzie ten właściwy" - pisała w pamiętnikach "The World According to Joan".