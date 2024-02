O dworze brytyjskim znowu zrobiło się głośno. Wszystko to za sprawą informacji o chorobie króla Karola III. Z wydanego przez pałac Buckingham oświadczenia wynika, że zmaga się on z nowotworem.

Wątkiem, który wysunął się na jeden z pierwszych planów, przy okazji tej wiadomości, jest konflikt między księciem Williamem i Harrym. Okazuje się, że nawet choroba ojca nie sprawiła, że bracia postanowili się pogodzić.

Harry chce wrócić na brytyjski dwór. Jaki jest powód tej decyzji?

Z najnowszych doniesień wynika, że Harry chce powrócić na brytyjski dwór. Miał wyrazić gotowość do ponownego przyjęcia obowiązków. Chce zrobić to, by być blisko ojca. Jego woli podobno sprzeciwia się starszy syn Karola III, czyli William. Jest pełen obaw, że jego brat nie utrzyma języka za zębami. Ma w pamięci wydaną kilka miesięcy temu autobiografię pt. "Ten drugi".

W rozmowie z "Mirror" znawca rodziny królewskiej, czyli Tom Quinn zdradził, czego się dowiedział.

Rozmawiałem z bliskim przyjacielem Karola, który uważa, że nawet gdyby król chciał przyjąć ofertę Harry’ego (czego nie robi), nie mógłby się wychylić, ponieważ William jest zbulwersowany tą decyzją. To mogłoby doprowadzić do zaostrzenia konfliktu między braćmi - powiedział.

Książę William nie chce powroty Harry'ego. "Uważa swojego brata za zbyt trudnego w obejściu"

Powrót Harry'ego jest rozważany bardzo ostrożnie również ze względu na to, że mocno naruszył on królewską etykietę.

William poradził ojcu, aby nie pozwalał Harry'emu wracać. Częściowo dlatego, że uważa swojego brata za zbyt trudnego w obejściu, ale głównie dlatego, że w przeszłości Harry często łamał królewski kodeks milczenia- wyjaśnia Quinn.

Czy opinia Williama zaważy na powrocie Harry'ego na dwór brytyjski? Czas pokaże.