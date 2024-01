Joanna Krupa swego czasu deklarowała, że zrobi wszystko, by jej córeczka Asha była dwujęzyczna i równie sprawnie posługiwała się językiem angielskim i polskim. Teraz postanowiła pójść krok dalej i tego samego uczyć inne dzieci.

Reklama

Joanna Krupa z córeczką uczą (się) języka

Gwiazda "Top Model" jest w separacji z ojcem swojego dziecka, Douglasem Nunesem. Dla obojga mała Asha Leigh jest jednak oczkiem w głowie i starają się robić wszystko dla dobra córeczki. Pod koniec ub.r. Joanna Krupa pochwaliła się na swoim profilu na Instagramie, jak uczy 4-letnią córkę polskiego. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać było, że Asha radzi sobie już całkiem nieźle ze słówkami, choć z niektórymi ma jeszcze mały problem.

Zapracowana modelka – Joanna Krupa niedawno została gwiazdą nowego show "Razem odNowa" -postanowiła pójść krok dalej. Właśnie ogłosiła w mediach społecznościowych, że wraz z córką założyła edukacyjny kanał na platformie YouTube, na którym Asha będzie uczyć inne dzieci angielskiego, a przy okazji sama siebie polskiego.

Reklama

Asia&Asha ogłaszają "secret project"

Nauka przebiegać będzie śpiewająco. Joanna Krupa wzięła bowiem pod uwagę talent wokalny córeczki, nawiązała współpracę z Tomaszem Lubertem, muzykiem i kompozytorem i w ten sposób powstały piosenki, które poprzez zabawę mają uczyć angielskiego.

"Razem z moją córeczką Asią zapraszamy was do naszego secret project, nowy kanał na Youtube Asia&Asha, gdzie uczymy was polsko-angielskie, fajne, w zabawnym klimacie, gdzie moja Asha śpiewa i Was uczy po angielsku i sama się uczy po polsku. Zapraszamy, będzie zabawa" – przekonywała Joanna Krupa na Instagramie, dodając w opisie, że unikalne piosenki nie tylko uczą dzieci języka angielskiego, ale także sprawiają, że nauka staje się radosną przygodą.

"Pomysł narodził się z przekonania, że zabawa jest kluczowa w procesie edukacyjnym najmłodszych, tworząc równocześnie niezapomniane chwile spędzone aktywnie i kreatywnie" - napisała modelka.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Reklama

Z komentarzy pod filmikiem wynika, że projekt gwiazdy "Razem odNowa" spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem.

"Asiu, ty jesteś wspaniałą kobietą, nie dość, że sama rosłaś poza Polską, tak bardzo dbasz o język przodków i przekazujesz to swojej Ashy. Wiem jak trudno, ale dasz radę; Świetna sprawa; Fantastyczne; Super! Ale świetny pomysł! I jaka pamiątka dla Was!; Zaczynamy obserwacje z moim 4 latkiem; Pewnie dzieciom bardzo się to spodoba. Świetny pomysł; Great pomysł" – zachwycali się fani.

Jak to zwykle bywa, nie zabrakło głosów krytycznych. "Monetyzujesz swoje dziecko?" – spytał jeden z internautów. Jak dotąd nie doczekał się odpowiedzi. Nowy kanał Asha & Asia na YouTube ma jak na razie 506 subskrybentów.