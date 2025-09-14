Margaret odwołała koncert. Co się stało?

Margaret miała wystąpić podczas koncertu w Zielonej Górze. Odwołała jednak swój występ, o czym poinformowała w swoich mediach społecznościowych. Okazało się, że powodem są problemy zdrowotne.

Margaret trafiła do szpitala. Wydała oświadczenie

Oświadczenie, które zamieściła było bardzo emocjonalne. Margaret poinformowała w nim, że trafiła do szpitala, w którym zostanie kilka dni. Zielona Góro, tak bardzo czekałam, żeby Was dziś zobaczyć pod sceną na Winobraniu i zakończyć razem z Wami moje koncertowe lato... Niestety okazało się, że mój organizm ma inne plany i zamiast z Wami pośpiewać i potańczyć, muszę kilka dni zostać w szpitalu. Bardzo liczę na to, że zobaczymy się i nadrobimy na przyszłej edycji! Miejcie się dobrze, Maggie - napisała piosenkarka.

Margaret miała wystąpić w Zielonej Górze podczas zamknięcia tegorocznego Winobrania. Zielonogórski Ośrodek Kultury poinformował, że zdrowie Margaret to priorytet, więc decyzja o odwołaniu koncertu była nieunikniona.

Kim jest Margaret?

Margaret a dokładnie Małgorzata Jamroży zadebiutowała na rynku fonograficznym w 2013 roku. Jest laureatką wielu nagród muzycznych, takich jak MTV Europe Music Awards, Kids’ Choice Awards, Eska Music Awards czy SuperJedynki. Zdobyła też wiele nominacji, m.in. do Fryderyków, Wiktorów i Telekamer.

Wylansowała takie przeboje "Tańcz głupia", "Reksiu", "Mniejsza o to" oraz piosenkę "Co za noc", którą zaśpiewała razem z Zalią i Sarą James.