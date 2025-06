Joanna Kołaczkowska zrezygnowała z występów. Oni ją zastąpili

Joanna Kołaczkowska kilka miesięcy zawiesiła swoją kabaretową działalność. Artystka walczy z nowotworem. Poinformowali o tym jej koledzy z zespołu. Kabaret Hrabi, w którym występowała nie zawiesił jednak działalności. Zastępstwo za Joannę Kołaczkowską podczas trasy "Potemowe Piosenki" robią Maciej Stuhr i Artur Andrus.

Joanna Kołaczkowska choruje na raka. Są nowe wieści o niej

Początkowo trasa Kabaretu Hrabi miała zostać przełożona na inny termin, ale Joanna Kołaczkowska nie zgodziła się na to. Myśleliśmy o tym, żeby jednak albo przełożyć, albo odwołać, ale Aśka powiedziała, że róbcie, no to co, no to robimy. Z Aśką się nie dyskutuje - powiedział jej kolega z kabaretu Dariusz Kamys.

Pierwsze występy bez Joanny Kołaczkowskiej, ale za to z kolegami, którzy ją zastąpili, Kabaret Hrabi ma już za sobą. Tutaj jesteśmy, bo to było marzenie Asi, ten koncert, "potemowe piosenki", wiadomo, legenda Kabaretu Potem, potem zderzenie się z nią, ja się na tym wychowałem, więc to jest dla mnie w ogóle zaszczyt - powiedział Szymon Majewski w rozmowie z portalem cozatydzien.pl.

Joanna Kołaczkowska wysyła sms-y kolegom. Co pisze?

Okazuje się, że Joanna Kołaczkowska jest w stałym kontakcie z kolegami z kabaretu. Tu już dzisiaj krążyły sms-y od Aśki z informacjami, że nas pozdrawia, że kibicuje, że jest tak, że nie dość, że to wymyśliła, no to czuwa nad tym koncertem. I my właściwie wiemy teraz, że się spotykamy z jej powodu, dla niej te oklaski, które tutaj będą się rozlegały - wyznał Artur Andrus.