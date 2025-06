Robert Janowski przez cały rok jest zapracowany. Prowadzi teleturniej "Jaka to melodia?" w TVP, jest jurorem w "The Voice Senior". Lato to pora, kiedy nareszcie ma czas na odpoczynek. Dokąd jeździ?

Jak się okazuje, Robert Janowski wypoczywa tam, gdzie można dojechać samochodem. Panicznie boi się latania samolotami. Jego żona Monika Janowska potwierdziła, że lęk jest tak silny, że ich podróżowanie ogranicza się jedynie do podróży autem.

Fobia Roberta Janowskiego

"Ja nie latam, boję się" - wyznał gwiazdor TVP. "Robert za nic w świecie nie da rady wejść do samolotu. To ponad jego siły" - dodała jego żona w rozmowie z "Życiem na gorąco". Robert Janowski cierpi na awiofobię. To inaczej lęk przed lataniem samolotem. Jest to fobia, czyli intensywny, irracjonalny strach związany z przebywaniem w samolocie lub samym lotem.

Reklama

Robert Janowski o swoim lęku mówi otwarcie. Gdy w poście na Instagramie poprosił fanów o pomoc w organizacji wyprawy do Włoch, podkreślił, że samolot nie wchodzi w grę. "Szukamy sprawdzonych hoteli, bazy wypadowej, bez biletów lotniczych, bo wiadomo, że nie latam" - zaznaczył.

Najlepsze wakacje Roberta Janowskiego

W rozmowie z "Kulisami sławy" prezenter wyznał, że wcale nie potrzebuje dalekich podróży, by wypoczywać. "Mi niepotrzebne jest lecenie na Zanzibar. Siedzę w ogródku, mam super słońce, a ptaki mi śpiewają" - powiedział Robert Janowski.