Gwiazdy tłumnie przybyły na galę portalu Plejada. Na wydarzeniu pojawili się m.in. Joanna Opozda, Maja Hyży, Rafał Brzozowski oraz Jacek Borkowski z żoną. Galę poprowadzili Kamila Glińska oraz Andrzej Piaseczny. W pewnym momencie gospodarze zaprosili na scenę Bartosza Węglarczyka i Radosław Majdana, którzy przyznali nagrodę specjalną. Nie wszystko poszło zgodnie z planem. Wszystko przez Andrzeja Piasecznego.

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek-Majdan poznali się w 2013 roku, podczas premiery filmu "Mój biegun". Choć oboje nie planowali wtedy nowego związku, od razu między nimi zaiskrzyło. Radosław poprosił Małgorzatę o numer telefonu, a ona - jak później wspominała - od razu przewidziała, że może to być początek czegoś poważnego. Para w 2016 roku wzięła głośny ślub.

Radosław Majdan o żonie i magii

Gdy Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan stanęli na ślubnym kobiercu, każde z nich miało na koncie dwa małżeństwa. Fakt ten nie uszedł prowadzącemu Galę Gwiazd Plejady 2025, Andrzejowi Piasecznemu, który postanowił sobie z niego zażartować. Stało to się, gdy Radosław Majdan i dziennikarz Bartosz Węglarczyk mieli wręczyć statuetkę w kategorii "Supergwiazda Plejady". Zanim odczytano werdykt, były bramkarz został zapytany, czy wierzy w magię. Radosław Majdan postanowił więc opowiedzieć historię sztuczki magicznej, jaką na początku związku pokazał Małgorzacie Rozenek. Kiedy poznałem moją żonę i na pierwszej randce u mnie w domu wyciągnąłem talię kart, potasowałem i powiedziałem: "Małgosiu, jeśli wyciągniesz damę kier, to znaczy, że jesteśmy sobie przeznaczeni - powiedział Radosław Majdan.

Reklama

Reklama

Radosław Majdan obraził się na Andrzeja Piasecznego?

Dobrze, że powiedziałeś "Małgosiu", bo już chciałem zapytać, którą żonę - powiedział wtedy Andrzej Piaseczny. Te słowa nie spodobały się Radosławowi Majdanowi. Najważniejszą. To nie było miłe, prawda? - odparł. Andrzej Piaseczny przeprosił Majdana. - Radku serdecznie cię przepraszam - powiedział wokalista. Były sportowiec zapewnił, że nie jest na niego zły. - Nie ma za co, co ty, przecież ja żartowałem, luz Andrzej - skwitował Radosław Majdan.

Komentarz Małgorzaty Rozenek

Do słów Andrzeja Piasecznego odniosła się także sama Małgorzata Rozenek. - Myślę Andrzeju, że dwóch rzeczy nie należy kobietom wypominać - wieku i poprzednich żon i mężów, u nas jest akurat remis i Radosław i ja jesteśmy do trzech razy sztuka, team trzeci mąż i żona jest dobry - powiedziała Małgorzata Rozenek, odbierając na scenie nagrodę SuperGwiazd Plejady.